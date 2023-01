Han forlod Randers - men nu er han alligevel tilbage

»Efter mit kontraktudløb var jeg ude for at kigge på mulighederne, men jeg har hele tiden holdt kontakten til Randers FC, hvor jeg har følt mig virkelig godt tilpas i det sidste halve år såvel på som uden for banen. Det er da også derfor, at jeg gerne vil fortsætte i klubben, for der er et helt unikt sammenhold, som har været fedt at være en del af,« siger Aleksandar Stankovic i en pressemeddelelse.

Aleksandar Stankovic stod i efteråret kun en enkelt kamp, da han måtte erstatte Patrik Carlgren i målet, da svenskeren brækkede kæben i et opgør mod AC Horsens.