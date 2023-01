Tre dage efter, klokken 21.20, afgik beboeren ved døden.

Kvinden sidder ligeledes tiltalt for syv gange at have forsøgt at slå tre andre beboere ihjel. Det er ifølge anklagemyndigheden foregået efter samme opskrift:

Den 60-årige social- og sundhedshjælper skal undervejs i sin aftenagt på plejecentret have forgiftet dem med medicin, der ikke var ordineret til dem, og som de aldrig skulle have haft, hvilket har bragt dem i livsfare.

Også den 26. februar forsøgte hun angiveligt at forgifte de tre øvrige beboer i sagen med den hensigt at dræbe dem. Det skete igen den 2. marts for to af beboerne. Den 3. marts for én af dem, og igen den 13. marts for én af dem.

Beboerne blev i kølvandet herpå bragt til Regionshospitalet Randers i en »bevidsthedssvækket« tilstand, hvor sygehuspersonalet reddede dem fra det, der tidligere er blevet beskrevet som en dræbende cocktail for de pågældende beboere, hvor særligt baclofen har spillet en rolle.

»Er baclofen synderen i den her sag?« lød det fra anklager Jesper Rubow.

»Generelt, ja. Og så at ingen af de fire patienter, har fået det ordineret af en læge. Der er ikke nogen af dem, der skulle have det,« fastslog Lise Frost, der er retsmediciner gennem 14 år, tidligere på dagen.