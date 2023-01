Koncert i dit badekar eller date i troperne? Her er 9 vilde og sjove auktioner fra Randers

Randers Regnskov er åben kun for jer to. Aftenens mørke sænker sig over junglen i Sydamerika-kuplen. Dyrene pusler og her i Mayatemplet på toppen af Sydamerikas jungle er lysene tændt og bordet dækket - klar til dig og den du inviterer.

Tjeneren serverer den lækre gourmetmiddag på et sølvfad, mens andrenalinen bruser efter en tur i pitten til jaguarfodring. I får også en særlig rundvisning i Randers Regnskov kun for jer to. Og som aftenen går på hæld, går I til ro på det nærliggende Hotel Randers i det store, historiske kongeværelse.