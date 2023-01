Husker du Whopper-gate?

I 2009 var en lignende sag fremme i medierne, som handlede om gratis kaffe til politibetjente.

Dengang var det 7-Elevens kiosk på Højbro Plads i København, der lod betjente tanke gratis kaffe. Ideen i det var, at de dermed helt oplagt ville få flere besøg af uniformerede betjente, og det ville give mere tryghed eksempelvis om natten, forklarede kædechef Lars Simonsen til Politiken.

»Det er en butik, der har åbent dag og nat, og det kan være, der har været lidt problemer om natten. Derfor har ejeren lavet en aftale med politiet, om at de kan få gratis kaffe til gengæld for mere tryghed eller bare for at beholde det gode samarbejde med politiet,« sagde Lars Simonsen, og tilføjede, at det var op til butikkerne selv, hvilke aftaler de valgte at indgå med folk. Herunder politifolk.

I samme sag udtalte daværende politidirektør i Københavns Politi, Johan Reimann, at han ikke mener, den slags skal finde sted.

I 2002 afslørede ligeledes Politiken, at politiet havde særlige rabatordninger vedrørende blandt andet banklån, gebyrfrie Mastercards til både betjente og deres partnere i Lån & Spar-bank, billige hotdogs på Shell-tankstationer, gratis måltider på Burgerking-restauranter – den såkaldte Whopper-gate – og rabatordninger på udstødningsrør til politifolks private biler.