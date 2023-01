De skulle være to medarbejdere om at tilse de berørte beboere, og desuden blev der indført to natlige tilsyn af de pågældende beboere.

Sosusassistenten husker, at hun og en kollega natten til 14. marts havde tilset en kvindelig beboer klokken 01. Her sov beboeren, og alt var tilsyneladende normalt. Men da de to plejeansatte vendte tilbage fire timer senere, var den helt gal, beretter hun.

Den ældre kvinde havde en meget uregelmæssig og ”rallende” vejrtrækning, beretter assistenten, der ringede til 112 for at få hjælp. Mens hun ventede på ambulancen, forsøgte hun at smertepåvirke beboeren for at holde liv i hende.