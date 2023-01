Arbejde har båret frugt: Der er ikke længere udsigt til underskud af institutionspladser

Det vil sige, at man går fra i alt 120 ledige børnehavepladser på kommuneniveau 1. februar til 810 ledige pladser 1. marts.

De er pressede i syd

Lidt mere presset er nul-til-to-års-området. Tidligere har det stået så slemt til, at der på kommuneniveau har været for få pladser til rådighed. Sådan ser det heldigvis ikke ud længere.

Der er dog stadig ikke pladser nok i alle pasningsdistrikter hverken 1. februar, 1. marts eller 1. april til, at alle børn kan få en daginstitutionsplads i deres hjemdistrikt. Som det ser ud nu, vil nogle børn altså blive tilbudt en plads efter nærhedsprincippet.

Det er særligt børn i den sydlige del af kommunen, der bliver ramt af pladsproblemerne. 1. februar er der syv pladser i underskud i både Sydvest og Sydøst. I både marts og april er Pasningsdistrikt Sydvest i overskud, men der mangler stadig pladser i Sydøst.

I Sydvest er der endda pladser nok til, at de børn, der 1. februar er nødt til at blive tilbudt en plads uden for deres hjemdistrikt, kan få en plads i deres eget pasningsdistrikt allerede fra måneden efter.

Dagplejere har sagt op

”Alle børn i alderen nul til to år på garantiventelisten vil kunne få en plads i Randers Kommune (under hensyntagen til nærhedsprincippet) til og med 1. april. Dette forudsætter dog, at der ikke kommer yderligere opsigelser fra dagplejere i den kommende periode,” skriver forvaltningen i deres orientering til Børne- og Familieudvalget.

Det skriver de, fordi der siden sidste opgørelse, der blev forelagt udvalget i december, er en dagplejer fra Pasningsdistrikt Midt og en dagplejer fra Pasningsdistrikt Sydvest, der har sagt op. Det betyder – sammen med langtidssygdom hos et ukendt antal dagplejere – at der nu er 10 færre dagplejepladser, end der var før nytår.

Forvaltningen skriver, at de forventer, at der bliver ansat en ny dagplejer fra 1. februar i det mest pressede pasningsdistrikt (Sydøst). Derudover har de mulighed for at udvide fra fire til fem pladser hos dagplejere i Sydvest og Sydøst, hvis det skulle blive nødvendigt. Den mulighed er ikke regnet ind i deres opgørelse.

De skriver samtidig, at der arbejdes på at ansætte flere dagplejere i hele Randers Kommune.

Udover flere dagplejere arbejder Randers Kommune også på flere andre kapacitetsudvidelser – for eksempel to helt nye daginstitutioner i Munkdrup og Dronningborg. Men da der er lang tid til, at de kan tages i brug, arbejder man også med små udvidelser på flere daginstitutioner. Dem har Din Avis tidligere skrevet om, og du kan læse mere i faktaboksen her på siden.

Denne artikel er leveret til JP Randers af dinavis.dk.