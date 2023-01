Og cheftræner Thomas Thomasberg har målet klar, hvis top seks ryger ud af hænderne.

»Hvis vi ender i den nederste halvdel, handler det om så hurtigt som muligt at komme væk fra nedrykningsstregen. Den skal man have respekt for, for AaB har oprustet. Jeg ved godt, at mange måske siger, at det er Horsens, de skal være efter, og jeg hørte også Horsens udtale, at de ikke kan gøre det samme som AaB, men jeg ser ikke, at det kun er dem, de jagter,« siger han til bold.dk.

Randers FC har 10 point ned til nedrykningsstregen, som AaB pt. ligger på den forkerte side af.