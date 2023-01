Karina Pedersen fortalte om sit byggemareridt - så skete der noget: »Vi er så mange, der er fanget i et helvede«

Vil råbe politikerne op

Fælles for familierne er også, at de alle har følt, at de har stået ubeskyttede, selv om de har haft de lovpligtige forsikringer. Og det er lige præcis dét, Karina Pedersen nu forsøger at råbe op om.

»Vi kan hver især godt sidde og være vrede på entreprenørerne eller vores forskellige forsikringsselskaber, men der er et vigtigere, principielt spørgsmål: Hvad hjælper det med en lovpligtig byggeskadeforsikring, når man som forbruger kan ende i sådan en klemme?«

»Kampen bør være mellem hovedentreprenørerne og byggeskadeforsikringerne. Altså mellem de to store i stedet for den lille forbruger. Hvis vi kan lave en lovpligtig byggeskadeforsikring, kan vi vel også lave rammer, der sikrer, at den tager sig af forbrugeren,« siger hun.

Lige nu er Karina Pedersen i fuld gang med at samle de mange henvendelser, hun allerede har fået, ligesom hun håber at få endnu flere, inden hun om få uger har et møde med den folketingspolitiker, det indtil videre er lykkedes hende at råbe op. Nemlig Michael Aastrup Jensen (V), der har vist interesse for at bringe problemet op i Folketinget.

»Jeg må indrømme, at det for mig lyder helt grotesk, hvordan man kan blive stavnsbundet i et hus, der reelt ikke er bygget færdigt. Jeg vil undersøge, om jeg på nogen måde kan hjælpe til, at hun (Karina Pedersen, red.) får et hus, hun kan leve i samt sørge for, at der ikke er andre, der ender i en situation som hende,« har han tidligere sagt til JP Randers.