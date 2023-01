»Urimeligt«: Peter Andersen kæmpede for Verdo-penge i årevis

Tidligere eller nuværende?

I modsætning til rækken af lejere, er Henning Jürgensen ganske utilfreds med dommen, som vil blive anket.

For ham er essensen, at lejerne, der nu skal have varmepengene, ikke er de samme, som boede på adressen i 2000-2005, da Verdo opkrævede for mange penge.

Det finder han stærkt urimeligt.

»Det er helt uanstændigt at dømme mig til at betale penge tilbage til nogen, der ikke har haft tabet,« har han tidligere påpeget overfor JP Randers.

Henning Jürgensen har tilkendegivet både under og efter retssagen, at han allerede forinden havde fundet de lejere, der boede på adresserne i perioden, og som stadig gør det i dag, for at sende pengene videre til dem, og at det er sket i andre tilfælde.

For ham at se er det dem, der har krav på pengene. Han oplyser, at han ikke ejede ejendommen før i 2008 og ikke har haft mulighed for at finde frem til de tidligere lejere, som ikke længere bor der, men som i stedet kunne rette henvendelse til ham for at få pengene udbetalt, forklarer han.

Retssagen overhalede ham dog indenom, og arbejdet er nu foreløbigt skrinlagt, da selskabet frygter at skulle betale pengene to gange til henholdsvis de tidligere og nuværende lejere.