Stort boligselskab dømt til at betale Verdo-penge tilbage: »Det er helt uanstændigt«

Anker dommen

Men Henning Jürgensen, der er medejer af Bolig & Erhverv Randers ApS, er lodret uenig i dommen, som »ryster ham.«

»Det er helt uanstændigt at dømme mig til at betale penge tilbage til nogen, der ikke har haft tabet,« siger han og fortsætter:

»Jeg kan ikke forstå, at man som lejer med god samvittighed vil have fat i nogle af de penge, som de aldrig har haft udgiften til. Hvad i alverden er det for noget?«

Overfor JP Randers slår Henning Jürgensen fast, at han anker dommen til landsretten, og dermed er sagen endnu ikke afsluttet.

For ham havde sagen været en ganske anden, hvis pengene gik til de beboere, der havde boet på adresserne i perioden og dermed betalt for meget i varme. Ifølge sin egen forklaring i både retten og overfor JP Randers ønskede selskabet at tilbagebetale pengene til beboerne. Det har de gjort i andre tilfælde, og Henning Jürgensen var i gang med at lokalisere dem, da han blev stævnet af de nuværende lejere, lyder det.

Ifølge eget udsagn er det arbejde sat på standby, da Henning Jürgensen ellers risikerer at skulle betale beløbet til både de tidligere og nuværende lejere, hvilket han ikke finder rimeligt.