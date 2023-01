Dødsfald nær Langå undersøges som mistænkeligt

Et dødsfald i Stevnstrup nord for Langå undersøges her søndag nærmere af politiet, som kalder det »mistænkeligt«.

Blandt andet skal der foretages tekniske undersøgelser, oplyser Østjyllands Politi på Twitter. De undersøgelser ventes at stå på i nogen tid.

Betegnelsen »mistænkeligt dødsfald« bruges, når dødsårsagen ikke umiddelbart kan fastslås, så det derfor er nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser.