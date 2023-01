Randers henter 18-årig back-talent i FC København

»Randers FC har fulgt mig igennem længere tid og har været grundige i deres forarbejde, så det føles godt at have lavet en aftale med en klub, der ser et stort potentiale i mig. Nu gælder det for mig om at lære omgivelserne at kende og så ellers vise mig frem og byde mig til. Det bliver spændende at få nogle nye øjne på mig og skulle bevise mig på seniorniveau,« siger William Kaastrup.

Når William Kaastrup kommer til Randers er det ikke lutter nye ansigter, han kommer til at møde. Han har nemlig så sent som i efteråret spillet sammen med Mads Enggård og Filip Bundgaard på U19-landsholdet.