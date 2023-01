Tårnhøj tv-darling rørt over Randers' hjælpsomhed: »Det går lige i hjertet«

»Det er fuldstændig overvældende med alle de boligforslag, hjælp, gode tanker og generel medvind til vores flytteprojekt. Nu glæder vi os bare endnu mere til at flytte til Randers,« skriver Christian Degn og tilføjer derefter:

»Det går lige i hjertet.«

Han har modtaget så mange beskeder, at det kommer til at tage noget tid at komme igennem hele stakken, skriver han videre i opslaget, som i skrivende stund har fået næsten 700 likes.