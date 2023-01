Bolden endte i eget net: "Di Blåe" smadrer de randrusianske tropper

Kampen var dog ikke helt uden lyspunkter for Randers FC. Mustapha Ubandoma var tæt på at sende holdet foran i de første minutter, ligesom Tosin Kehinde ifølge Bold.dk også var lige ved at ramme det svenske net.

»Der var gode takter undervejs, men vi må op på hesten igen i vores forberedelser til den spændende forårssæson i 3F Superligaen,« skriver Randers FC på sin Twitter-profil.

Næste gang Randers FC’s trup løber på banen, bliver det mod FC Fredericia. Den kamp spilles tirsdag.