Bettina giver gratis fyraftensøl til alle sine kunder i dag – på én betingelse...

Hvad gør I, hvis der ikke bliver scoret?

»Ha ha. Jamen, vi plejer faktisk at gøre det sådan, at vi gerne giver en trøste-øl, hvis det har været helt slemt at se på. Det skal jo ikke hedde sig. Vi giver også gerne et gratis shot, hvis man møder op i en Randers FC-spilletrøje. Det er vigtigt for os at vise, at vi støtter byens hold hele vejen.«

Kampen mellem Randers og Malmø fløjtes i gang kl. 15.