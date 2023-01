»Vi er glade for, at det er så store musikalske kapaciteter som Anne Linnet, TV-2 og Swan Lee, der i selskab med nogle af dansk musiks nye kometer, kommer og spiller til, hvad der bliver et brag af en indsamlingsfest,« siger Mikael Qvist Rørsted, der er musik- og teaterchef på Værket.

I slutningen af december satte Værket billetter til salg til TV-showet. Al billetindtægt går ubeskåret til Danmarks Indsamling.

»Vi er begejstrede for, at der er så mange, der gerne vil op og opleve, hvordan det er at være med til at skabe en så storstilet produktion, som sådan et live-indsamlingsshow er. Og med de offentliggjorte navne håber vi selvfølgelig, at der er endnu flere, der gerne vil være med,« siger Mikael Qvist Rørsted.