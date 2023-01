Det nybyggede hus skulle have været drømmen: Nu er Karina Pedersen og børnene fanget i byggesjusk på 6. år

Folketingsmedlem: »Det kan ikke være rigtigt«

Midt i kampens hede føler Karina Pedersen sig alene. Men hun nægter at tro, at hun er den eneste boligejer, der står i en klemme som den her.

Derfor har hun lagt en video på Facebook, hvor hun kort fortæller om sin situation, mens hun stikker armen igennem hullet i ydermuren. En video, der allerede er delt over 700 gange på det sociale medie, og som blandt andet er nået ud til Michael Aastrup Jensen, der sidder i Folketinget for Venstre.

Nu har han sat et møde i kalenderen med Karina Pedersen i den kommende måned.

Du kan se Karina Pedersens video i bunden af denne artikel.

»Jeg har set hendes video ligesom mange tusinde andre, og jeg må indrømme, at det for mig lyder helt grotesk, hvordan man kan blive stavnsbundet i et hus, der reelt ikke er bygget færdigt,« siger han til JP Randers og tilføjer, at han nu skal sættes ordentligt ind i hendes sag.

»Derefter vil jeg undersøge, om jeg på nogen måde kan hjælpe til, at hun får et hus, hun kan leve i samt sørge for, at der ikke er andre, der ender i en situation som hende,« fastslår han.