Akutafdelingen er presset i bund: Patienterne ligger på gangene og ambulancerne holder i kø

Noget kan formentlig også forklares med flere ældre mennesker og RS-virus, som er i omløb for tiden.

»Vi ved også, at nationalt set er der flere patienter, som kommer ind på akutafdelingen efter at have ringet 1-1-2, og det bidrager formentlig også til den stigning, vi ser,« siger overlægen.

»Der er ikke nogen snuptagsløsninger«

Regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), anerkender problemet.

»Vi er pressede, men vores opgave er at sikre tryghed for borgerne, og det gør vi meget for. Borgerne skal være helt trygge ved at komme hos os,« siger han.

»Der er ikke nogen snuptagsløsninger. Det er et langt, sejt træk og et stort ledelsesmæssigt fokus. Vi bruger også meget tid og energi på det i regionsrådet, og det har vi gjort i hele den her periode,« siger Anders Kühnau.

På gangene i Randers har fællestillidsrepræsentant Tina Stenholt Kristensen én altoverskyggende frygt. Det er, at de får patienter, som ikke får den behandling, de skal have.

»Vi har heldigvis ikke set det, og det håber jeg aldrig nogensinde, vi kommer til. Altså, at medarbejdernes pressede arbejdsmiljø gør, at vi mister nogle patienter,« siger Tina Stenholt Kristensen.