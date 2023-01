En 30-årig mand er blevet anholdt og sigtet for at have voldtaget en 22-årig kvinde fredag aften et sted på Djursland.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Det er ikke kommet frem, hvad der mere præcist er foregået, og anklagemyndigheden anmoder om dørlukning.

Den 30-årige fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers i dag kl. 13.30.