»Det skaber mistillid«

At forsøge at mørklægge kritikken over for offentligheden kan være et stort selvmål for både borgmesteren, hans parti og politikerne i det hele taget, vurderer eksperter.

»Ny forskning viser, at lukkede procedurer skaber, om ikke mistillid, så i hvert fald skepsis og bekymring hos vælgerne. Det forstærkes yderligere og bliver tit til decideret mistillid, når vælgerne samtidig fornemmer, at lukketheden skyldes, at dem, der tager beslutningerne, selv har en interesse i det. Altså når de af egennyttige hensyn lægger låg på noget og forsøger at forhindre information i at nå ud til offentligheden,« forklarer lektor Troels Bøggild.

»Det gør et stærkt indtryk på borgerne, og er, som nævnt, med til at skabe mistillid. Det ved vi fra studier om tilliden til politikerne, men også fra studier om tilliden til ledere på andre typer af arbejdspladser. Så det er der bred konsensus om,« tilføjer han og bliver bakket op af sin kollega, professor Helene Helboe Pedersen.

»Vælgere er generelt kritiske over for partier, og jo mere lukkethed, der er om partiernes styring, des mere puster det til den skepsis,« fastslår hun.