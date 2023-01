Først droppede de betting-reklamer: Nu går busselskab skridtet videre

I 2017 startede en gruppe aktivister gruppen ”Markedet skal fa’me ikke bestemme, hvordan vores kroppe skal se ud!” for at forbyde AK Nygarts og lignende reklamer på busser landet over.

- Vi synes, at Nygart promoverer et bestemt skønheds- og kropsideal, som vi er overbeviste om, får nogen til at føle sig forkerte, lød det dengang fra gruppen til DR.

Som led i en kampagne hang de dengang 1000 plakater op i København for at sætte fokus på unaturlige kropsidealer.

Der blev også hængt plakater op i Aarhus og Aalborg.

En undersøgelse fra Børnerådet viste i 2014, at mange unge i 13-års-alderen er utilfredse med deres krop, og at de tænker meget på deres vægt.