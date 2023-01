Det var på forhånd meldt ud via mandens forsvarer, at han havde tænkt sig at møde op i dag og fortælle, hvad der skete den sommerdag.

Flere andre personer sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen, fordi de på forskellige måder menes at være involveret i drabet, hvis motiv stadig ikke er kommet frem.

Dagens tilståelse er ikke den første, der falder i sagen. I december tilstod en 37-årig mand, at han fik 28.000 kr. for at have »rådgivet om, hvordan liget skulle pakkes ind,« som forklaringen lød dengang.