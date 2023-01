Ung drabsmand lagde kortene på bordet: »Jeg er med på, at nogle her i dag ser mig som en djævel. Men jeg blev manipuleret«

»Det kan lyde som en dårlig undskyldning, men der var en masse manipulation, pres og ubehageligheder,« forklarede han.

Manipulationen skulle angiveligt være kommet fra det 39-årige kærestepar, der også sidder sigtet for både drab og drabsforsøg i samme sag.

»Det er sindssygt at sidde og snakke om,« lød det fra Jesper Jensen.

Pressen blev af hensyn til den videre efterforskning og de personer, der ligeledes er mistænkt for drabet, sendt ud under store dele af Jesper Jensens forklaring, men det kom dog frem, at Jesper Jensen angiveligt var blevet lokket til at hjælpe med at slå Frank Jørgensen ihjel med beskeden om, at han til gengæld ville få slettet en gæld.

»Jeg vidste, at det (drabet, red.) kunne ske, men jeg forsøgte at undgå det. Nu har jeg valgt at tilstå i dag, fordi jeg ikke kan acceptere, at det alligevel skete. At jeg blev manipuleret til det. Det skal der rådes bod på,« sagde Jesper Jensen.