Her foretog han en hasarderet overhaling med mindst 140 kilometer i timen - langt over det dobbelte af de tilladte 50 kilometer i timen - og ramte ind i en 20-årig cyklist, som ved sammenstødet pådrog sig en hjernerystelse og et brud på foden, oplyser Østjyllands Politi.

Den 24-årige blev selv kastet af motorcyklen og derpå anholdt. Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i sagen, som nu er afsluttet med fængselsstraffen.

Manden erkendte vanvidskørslen og modtog dommen på de seks måneders fængsel.