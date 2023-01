27/01/2023 KL. 05:24

Her bor flest kriminelle: Randers er tæt på at få endnu et udsat boligområde - og nej, det er ikke i nordbyen

Vi har allerede Gl. Jennumparken og Glarbjergvej-området. Men nu er et område i en helt anden del af byen også på vippen til at komme på listen over Danmarks udsatte boligområder.