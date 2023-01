Fra at være et apotek med åbent alle ugens dage fra kl. 6-24, har Sønderbros Apotek fra 1. januar åbent i markant færre timer, og det har skabt debat på Facebook.

For burde en by af Randers’ størrelse ikke have et apotek, der er åbent længere end til kl. 15 på søn- og helligdage og kl. 21 i hverdagene?