Det oplyser den 26-åriges forsvarer, Mette Grith Stage over for Ekstra Bladet.

»Det er korrekt, at der skal være et retsmøde, hvor der er en forventning om, at min klient afgiver en tilståelse på de væsentlige punkter,« siger Mette Grith Stage til mediet.



Ifølge Ekstra Blandet understreger hun videre, at der kan være mindre uoverensstemmelser.