Drabsanklaget sosuhjælper brød sammen i retten

Eller om nogen med vilje har givet beboerne medicin, de ikke skulle have.

Kvinden, der nægter sig skyldig, er tiltalt for at have dræbt én beboer og have forsøgt at dræbe tre andre ad syv omgange med medikamenterne Baclofen, Diazepam og Mirtazapin.

Som tidligere beskrevet har kvinden givet udtryk for, at der i det hele taget var rod med medicinen på stedet, og at det skete, at beboere fik hinandens medicin.

»Det er forfærdeligt, og der er ikke styr på noget som helst. Der skulle være noget mere samarbejde på Tirsdalen. Det er forfærdeligt at miste en beboer,« lød det.