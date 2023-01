Spar turen hen til lægen med en ny app: Send i stedet billeder af dine baller

Ida Kaad Faurschou er ph.d.-studerende, og det er hende, der nu skal i gang med et forskningsprojekt, hvor formålet er at gøre det nemmere for de pågældende patienter at blive tilset af lægen. Mange af dem kommer langvejs fra, da Ida Faurschous team på regionshospitalet har specialiseret sig i pilonidalsygdom.

Den rejsetid kan patienterne fremover undgå, hvis de i stedet vil bruge en app, som kræver, at de én gang om ugen indsender billeder af de steder omkring ballerne, hvor de har operationssår efter fjernelse af cyster og bylder. Lægerne har brug for at kunne følge med i helingsprocessen, og det kan de sagtens vurdere på baggrund af billedmateriale.