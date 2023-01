Bortvist fra anden stilling

Kvinden har været tydeligt påvirket undervejs i sagen, hvor hun flere gange har tørret sine øjne for tårer.

Da hun indtog vidneskranken på retssagens anden dag, var hun igen iført en mønstret bluse og med en sort sjal udover sig.

Hun svarede selvsikkert og beredvilligt på spørgsmål fra anklager Jesper Rubow. Her forklarede hun, at sagen har taget hårdt på hende og har påvirket hende, men at hun forud for sin anholdelse havde det godt både privat og arbejdsmæssigt, og at hun var glad for beboerne på Plejecenter Tirsdalen.

»Når jeg kørte på arbejde, var det dejligt at kunne komme og hjælpe de ældre mennesker og give dem den omsorg, de virkelig havde brug for. Det betyder meget for mig at hjælpe andre mennesker,« forklarede hun.

Den tiltalte har dog i månederne op til sin anholdelse afsøgt mulighederne for at skifte job. Det skyldtes blandt andet en dårlig relation til en kollega, og at der i det hele taget var problemer med medicinhåndtering på plejecentret, siger hun.

Her kom det også frem, at kvinden tidligere er blevet bortvist fra en lignende stilling i Viborg, hvor hun var ansat i køkkenet.

En aften hjalp hun - på opfordring fra en kollega - med at lægge beboere i seng. Her bad en beboer den tiltalte om at give ham en sprøjte med medicin. Den tiltalte kvinde forklarede i retten, at hun ikke vidste ikke, hvad den indeholdt, men at hun afviste opfordringen. I stedet afleverede hun sprøjten til beboeren, som stak sig selv, lød det.

Dagen efter blev kvinden bortvist fra stedet.