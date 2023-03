Mor til barn med skolevægring: »Der er noget galt i det danske skolesystem«

Leder: »Sygeundervisning er ikke løsningen«

Ansvaret for at iværksætte sygeundervisning ligger hos ledelsen, og det ansvar lever man som udgangspunkt op til på Randers Specialskole, mener skoleleder Klaus Viggers.

»Jeg kan ikke udelukke, at der er enkelte tilfælde, men jeg er ikke bekendt med nogen, hvor vi ikke lever op til bekendtgørelsen om sygeundervisning. Vi tager hjem til alle de elever, hvor det giver mening,« siger han og understreger, at det derefter er målet hurtigst muligt at få den pågældende elev tilbage til skolen.

»Sygeundervisning kan være et fint midlertidigt tilbud til et barn, som i et forbigående kortvarigt forløb er hjemme for f.eks. at få justeret sin medicin til sukkersyge. Men sygeundervisning er ikke løsningen for børn med skolevægring,« siger skolelederen og uddyber:

»Hvis vi hver uge skulle tage hjem og undervise alle med skolevægring, ville det kræve en helt anden takst. Og det ville heller ikke hjælpe de børn til igen at føle værdi som menneske og opleve sig som en del af et fællesskab.«

I stedet starter skolen, ifølge Klaus Viggers, med at tage hjem til familien, hvorefter barnet ret hurtigt bliver forsøgt motiveret tilbage til skolen i et optrapningsforløb.

»Vi har rigtig mange succeshistorier. Vi fik en dreng, der havde været hjemme med skolevægring i tre år, og som begyndte spille online med en af vores medarbejdere, hvilket til sidst fik ham til at vise interesse for at komme på skolen. Og en pige, der viste sig at være glad for at lave smykker, så vi ansatte en guldsmed til at lave smykker med børnene, og nu er pigen glad for at komme på skolen,« siger han.

»Vi har heste, hunde og alle mulige andre dyr, som også kan motivere nogle børn til at komme i skole. Det gælder om at vende bøtten og se på, hvad der motiverer det enkelte barn - det kan være alt fra esport til bagning. Noget, der kan få barnet til at se lyset ved at gå i skole igen,« fastslår han.