Den skal fylde otte fodboldbaner: Sådan går det med gigantisk badesø

»Vi har sendt materialet til fonden, som tygger på det. Jeg regner med, at vi hører fra den inden for et par måneder,« siger Jens Heslop, som ikke vil løfte sløret for, hvilken fond der er tale om.

Så lang tid tager det

Hvis fonden nikker og indvilliger i at finansiere størstedelen af søen, venter der dog andre udfordringer, inden første spadestik kan tages.

»Det tager et par år fra pengene er der, og til badesøen rent faktisk står der. Og der kan gå lang tid endnu, før pengene er der,« siger Jens Heslop, som dermed ikke tør gisne om, hvornår badesøen kan blive en realitet.

»Det er lidt af et kluddetæppe at strikke finansiering af sådan et projekt sammen. Selv hvis fonden nikker til at finansiere 90 pct, går en ny proces i gang, hvor det skal besluttes, om kommunen selv skal finde de sidste 10 pct., eller om der er andre fonde, der vil være med,« forklarer han og fortsætter: