Til sammenligning brugte anklagemyndigheden dagens første retsmøde på kort at gennemgå den række af beviser, som i kølvandet på en omfattende efterforskning skal bevise kvindens skyld.

Den 60-årige kvinde er anklaget for at have dræbt en kvindelig beboer og for syv gange at have forsøgt at dræbe tre øvrige beboere på Plejecenter Tirsdalen, mens hun var på arbejde som social- og sundhedshjælper. Beboerne blev herefter indlagt i bevidsthedssvækket tilstand på Regionshospitalet Randers.

Sagen udspiller sig ved retten i Randers, som i dagens anledning var tætpakket af journalister, pårørende og tilhørere.