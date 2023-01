De er sigtet for på forskellige måder at være indblandet i drabet, der fandt sted i Nimtofte den 14. juli i år. To dage senere blev 40-årige Frank Jørgensen meldt savnet, og den 21. juli blev hans lig fundet i et skovområde i Gassum nord for Randers.

Anholdelsen af de fem sigtede fandt sted både før og efter fundet af liget.

Sagen kører for lukkede døre, så der er intet kommet frem om motivet for drabet.

37-årig løsladt

For en måned siden tilstod en 37-årig mand sin rolle i drabet, hvor han hjalp med at skaffe liget af vejen. Han ”rådgav” blandt andet om, hvordan liget skulle pakkes ind i plastikposer holdt sammen med tape, ligesom han havde en finger med i spillet, da den dræbtes bil blev efterladt og stukket i brand ved Allingåbro ude på det nordlige Djursland.