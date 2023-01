Millionbeløb skal sikre bedre responstider: »Det er et skridt på vejen, men det er ikke nok«

Derfor byder han millionpuljen, der blandt andet skal sikre ekstra ambulancetid, velkommen. Men der er dog mere at gøre for området, fastslår han:

»Det er et skridt på vejen, men det er ikke nok.«

Han har fortsat et ønske om, at der kommer flere ambulancer til regionen, og at de bliver fordelt rundt om i regionens og de respektive kommuners yderområder, så de kommer tættere på borgere her. Det, håber han, vil blive et fokusområde for regionen.

En gennemgang af responstiderne for kommunerne i Region Midtjylland, som JP Randers har foretaget, har vist, at tiderne varierer markant, afhængigt af hvilken kommune borgeren befinder sig i. I første halvdel af 2022 lykkedes det blandt andet heller ikke regionen at overholde samtlige målsætninger for, hvor hurtigt hjælpen skal være fremme ved borgere.

»Det hjælper ikke, at vi siger, at så og så mange procent skal være fremme indenfor eksempelvis femten minutter, hvis du har alt for mange, der bor et sted, hvor du fysisk ikke kan nå derud,« mener Carsten Pleman.