På daværende tidspunkt måtte danske virksomheder ikke modtage 50.000 kr. eller derover i kontanter ved handler med forbrugere eller andre virksomheder. Siden er beløbet sat ned til 20.000 kr., hvilket betyder, at virksomheder nu maksimalt må modtage 19.999,50 kr. i kontanter, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der har en sammenhæng.

Samtidig var der mindst otte 500-eurosedler iblandt kontanterne, og de er i sig selv ulovlige at modtage som betaling i Danmark.

»Hvidvaskloven har til formål at forebygge hvidvask og terrorfinansiering, og det tager myndighederne meget alvorligt. Det er vigtigt, at danske virksomheder kender deres forpligtelser i henhold til hvidvaskloven. For størstedelen af danske virksomheder gælder, at de kun må modtage 19.999,50 kroner i kontantbetaling, når de handler med forbrugere eller andre virksomheder. Det følger også af hvidvaskloven, at 500-eurosedlen slet ikke må anvendes i Danmark, og det gælder både for virksomheder og privatpersoner,« siger Simone Jeppesen, anklager hos NSK, i en pressemeddelelse.