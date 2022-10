De arbejder 48 timer om ugen for en månedsløn på 24.500 kr.: Dagplejere må tære på opsparingen for at gå på arbejde

I Randers Kommune, hvor Jesper Nielsen arbejder, ligger en dagplejers månedsløn på ca. 24.500 kr. før skat for en arbejdsuge på 48 timer.

På grund af fradragene får han udbetalt omkring 20.000 kr. om måneden, og det beløb skal så dække alle hans private udgifter samt drift af dagplejen med alt hvad der følger af rengøring, vedligehold, legetøj, mad, drikkevarer, el, vand og varme til de børn, der fem dage om ugen bliver passet hos ham.

»Vi kan ikke bare spare eller hæve prisen pr. barn. Der er nødt til at blive fundet en løsning, så det økonomisk kan hænge sammen at være dagplejer - også i en krisetid. Ellers kan der komme dagplejere i en situation, hvor de ikke har råd til at fortsætte,« konstaterer han.

JP Randers har talt med flere dagplejere, der bekræfter den situation, Jesper Nielsen beskriver, og også fortæller, at nogle af dem er begyndt at tære på den private opsparing for at få det til at løbe rundt.

»Der skal være en vis temperatur«



I Randers Kommune er dagtilbudschef Lars Lynghøj bevidst om det problem, mange dagplejere i øjeblikket kæmper med.

Han fortæller, at der ikke er meldt et konkret krav til en minimumstemperatur ud til dagplejerne, men at der skal tages hensyn til de 0-3-årige børn, der er i dagplejen.

»Det er klart, at der skal være en vis temperatur, så børnene har et behageligt opholdsrum at være i, og det kan give udfordringer på grund af de ekstra høje energipriser,« siger han og tilføjer, at han især hører om udfordringer i de områder, hvor varmen kommer fra for eksempelvis træpiller.

Han fortæller, at dagplejerne har mulighed for at få en hjælpende hånd på besøg, som kan rådgive om energibesparelser. Det kan for eksempel handle om at gennemgå hjemmet og hjælpe med at vurdere, om der er visse dele af huset, der i en periode kan lukkes ned for at spare på energiforbruget.

Derudover er det som kommune svært at hjælpe.

»Der er en overenskomst, som ikke giver mulighed for at kompensere for udsving i udgifterne. Men jeg anerkender fuldt ud, at det er en ekstraordinær situation, som rammer mange. Nu handler det om landspolitisk at se på, hvordan det kan løses,« siger dagtilbudschefen.

Vil tage det op politisk

Problematikken har allerede fået Iben Sønderup, der stiller op til Folketinget for Socialdemokratiet, op af stolen.

Hun har haft møde med en gruppe kommunale dagplejere, og deres situation har rystet hende.

»De er stærkt frustrerede, og det kan jeg godt forstå. De føler sig fuldstændig overset, og de frygter, at de snart bliver nødt til at lukke, fordi de ikke har råd til at gå på arbejde. Dem, jeg har talt med, er begyndt at bruge af deres private opsparing for at få råd til at gå på arbejde – og de er i forvejen ret lavt lønnet,« siger Iben Sønderup,

»Tænk, hvis vi forlangte af vores pædagogiske personale i daginstitutionerne, at de skulle bruge af deres opsparing,« tilføjer hun.

Socialdemokraten er bekymret for, at flere dagplejere vil begynde at sige fra, hvis ikke der kommer en hjælpende hånd til dem.

»Hvis dagplejerne begynder at give op, står vi for alvor med et samfundsproblem. Hvem skal passe vores børn? Jeg mener derfor, vi har et ansvar som landspolitikere. Jeg vil tage sagen op med mit parti, Socialdemokratiet, og se om vi kan finde en løsning,« fastslår hun.