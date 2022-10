Naturen i Randers får ny hovedpulsåre

Erhvervs- og planudvalget bevilgede i september 600.000 kr. til arbejdet, hvilket Landdistriksudvalget nu har toppet op med yderligere 250.000 kr.

»I et turismemæssigt perspektiv er naturen og adgangen til naturoplevelser en drivkraft til at få flere besøgende til Randers Kommune. Derfor glæder det mig, at vi nu kan komme i gang med at gøre Randers Fjord og det omkringliggende landskab mere tilgængeligt for borgere og turister,« siger formand for Erhvervs- og Planudvalget, 1. viceborgmester Claus Berggren (V).