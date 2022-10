Sygehus får milliondonation til forskning i oversete kræftsenfølger

»Hvis laserbehandlingen virker godt, skaber projektet en unik ny mulighed for, at brystkræftoverlevere vil kunne modtage veldokumenteret behandling for deres senfølger. På den måde kan vi løfte patienternes livskvalitet og forebygge yderligere nye samt kroniske senfølger,« siger Pinar Bor, overlæge, akademisk koordinator og hovedvejleder for Sine Jacobsen.

Denne artikel er leveret til JP Randers af DinAvis.