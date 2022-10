Manden er mistænkt for at have stukket en 35-årig kvinde flere gange med kniv.

Østjyllands Politi anholdt manden i en lejlighed på Viborgvej i Randers i nat omkring klokken 01.35 og har i den forbindelse sigtet ham for forsøg på manddrab.

Den 43-årige blev fremstillet i grundlovsforhør fredag klokken 13. Her bad anklager Lene Zebis om dørlukning i sagen, der udspillede sig i Tinghuset Randers. Her var tre civilklædte betjente til stede.

»Det er en efterforskning, der er i sin spæde opstart. Politiet har endnu ikke et overblik over, hvilke vidner der måtte være. Der er også et gerningssted, der skal undersøges af hensyn til nysgerrige folk, der kunne komme til,« argumenterede anklageren, før dommeren besluttede at lukke dørene for pressen.