31/10/2022 KL. 06:42

De var »tætte«, men i dag fortryder han samarbejdet med bedrageridømt erhvervsmand: »Det er en stor glæde, at han er blevet dømt«

De to parter samarbejdede under opførelsen af lejligheder i et af de senere års større prestigeprojekter i Randers. Samarbejdet resulterede dog i en politianmeldelse, og retten har nu fastslået, at erhvervsmanden Steen Jørgensen begik bedrageri.