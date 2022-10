Megamøbel indtager politikernes røde plads

Stilladset har skabt et rum med røde hængekøjer, der fungerer som blikfang, og som et sjovt element for leg og ophold.

Og blandt andet derfor har politikerne besluttet, at der fremover skal etableres en robust overdækning, så der skabes bedre læ, og samtidig kan aktiveres op til 100 personer. Løsningen bliver et ladelignende telt, der står på stolper, så det kan flyttes igen.

Der er allerede afsat 650.000 kroner til byforskønnelsen på pladsen og de resterende 160.000 kroner skaffes fra puljen til ’indsatser, der skal støtte midtbyen gennem en svær periode efter corona’.

Visionen for Kulturøen, som man vælger at kalde det projekt, som pladsens kulturaktører og naboer også er inddraget i, er, at der de næste tre-fire år skabes et byrumlaboratorie på Jens Otto Krags Plads, »hvor mobile, fysiske installationer og indretninger skaber rammer for nye aktiviteter og fællesskaber mellem borgere, foreningerne og pladsens kulturaktører. Disse nye fællesskaber vil sætte gang i nye idéer til gavn for pladsen og for byen som helhed,« lyder det i udvalgsdagsordenen.