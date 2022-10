SF (F) Charlotte Broman Mølbæk, 44 år, Teglvej 18, 8930 Randers. Pædagog og med familiebehandling. Bor i Randers med tre børn. Har siddet i Randers byråd i 5,5 år. Siden 2019 medlem af Folketinget.

Hvad er du mest stolt over at have opnået i Folketinget?

»Jeg er meget stolt over, at det lykkedes at skaffe Randers 180 mio kr. mere i udligningsreformen, som jeg var med til at forhandle. Det har stor betydning for kommunens økonomi og vilkårene for os der bor her. Men jeg er nok mest stolt over den medieaftale, jeg var med til at lande inden sommer, hvor vi sikrer hver 3. public service krone skal gå til kvalitetsindhold til børn og unge, og hvor vi skaber bedre beskyttelse for børn og unge på nettet og særligt de sociale medier. Vi fik også flere penge til de lokale medier, så man også kan få lokale nyheder om det område, man bor i. Og så kommer de store streaminggiganter til at betale 6% i streamingbidrag. De penge kommer i public service puljen, så vi kommer til at få meget mere public service indhold. Det er vigtigt i en tid med stor konkurrence af internationale streamingiganter, så vi fortsat værner om vores stærke tradition for godt tv, serier, film og den danske historiefortælling. Alt det var SF´s mærkesager og det fik vi igennem sammen med en del andet.«

Hvad giver du gerne afkald på i dit privatliv, hvis du bliver genvalgt?

»Mindre tid i mit hjem og mindre tid med mine børn, familie, venner. Men også mindre tid til fritidsinteresser, biografture, bage kage osv.«

Hvad er din holdning til klimabroen. Støtter du etableringen af den, eller er du imod de mulige placeringer/løsninger?

»Jeg er helt på linje med min lokale partiforening, hvor jeg mener, at både klimabroen og østbroen er gode løsninger. Vi bliver nødt til at sikre en infrastruktur, der er bæredygtig i fremtiden. Og at vi alle sammen klumper sammen på Randers bro er en enormt dårlig løsning med meget stor forurening nede i midtbyen. Derudover er det svært at komme til og fra Dronningborg, hvor jeg bor, fordi de to veje er meget belastet om morgenen og eftermiddagen. Jeg synes det er klogt at sprede trafikken. Derfor har jeg drøftelser omkring statslige midler til broløsninger i Randers med mit parti og SF´s repræsentant i forhandlingerne i transportministeriet. Det fortsætter jeg med og det er et mål for mig at skaffe midler hertil.«

Hvem ser du helst som landets kommende statsminister?

»For SF er der ingen andre statsministerkandidater end Mette Frederiksen. Det er ikke alt, vi er enige om, men det er her, at vi får absolut mest igennem og får et mere balanceret og socialt retfærdigt Danmark. Derudover har vi sammen med Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre haft et historisk grønt flertal, hvilket har sparket den grønne dagsorden i gang, som aldrig set tidligere. Vi er langt fra i mål med ovenstående, men vi har meget vi fortsat skal arbejde for. Så det håber jeg vi får muligheden for med et centrum-venstre flertal. Jeg frygter en midter-løsning, som ingen helt ved, har af konsekvenser for Danmark. Vi ved ikke hvad visionerne er eller hvordan den økonomiske politik bliver.«

Lene Prip-Sørensen