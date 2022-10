28/10/2022 KL. 05:02

For abonnenter

Støjberg-fascinationen er dampet af: »Hun danser jo med de samme drenge som før«

Valgkampen har været hård for for vælgernes opbakning til Inger Støjberg. I sommer var Lone Bang klar til at sætte sit kryds ved Danmarksdemokraterne, men nu er hun én af dem, der for nylig har fået et helt andet syn på partiet.