Alene i 2022 var der svindel eller forsøg på svindel for over 56 mio. kr.

I nogle sager er de forurettede blevet svindlet for flere millioner kroner, og der er en række større sagskomplekser om omfattende svindel.

Smuttede med kort og kontanter

En 68-årig kvinde blev også for nylig ringet op af en mand, som denne gang udgav sig for at være fra hendes bank.

Han fortalte, at han ville hjælpe kvinden med at sikre sine penge, og at han ville sende en medarbejder, som ville tage hendes kreditkort og kontanter med.

Kort efter kiggede han forbi og smuttede med hendes kort og kontanter.

»Hverken politi eller bank vil ringe dig op og bede om dine koder eller kreditkort, så læg på, hvis du oplever det. Også selv om politiets eller bankens nummer står på displayet,« lyder det fra Østjyllands Politi.