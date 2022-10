43-årig får længere fængselsdom for besiddelse af 1.300 kilo hash

En 43-årig mand er onsdag ved Retten i Randers blevet idømt en længere fængselsstraf på 4,5 år for at have modtaget og besiddet i alt 1.300 kg. hash.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Leverancerne af narkotika foregik på Djursland i perioden fra oktober 2021 og frem til februar 2022 og skete ifølge NSK i forening med flere medgerningsmænd.