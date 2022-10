»Du har ikke betalt« - men det har du

»Din strøm bliver lukket i morgen. Der er en udbetalt regning fra september.«

Sådan lyder teksten i de falske beskeder, som flere Norlys kunder har modtaget. Problemet er, at det ikke er sandt, og Norlys slet ikke er afsenderen.

Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

Beskederne er forsøg på phishing, der er en svindelmetode, hvor personer bliver franarret data eller penge ved, at bagmænd udgiver sig for at være for eksempel fra et energiselskab.