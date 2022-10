Under valgkampen i 2019 gik randrusianeren Morten Rudfeld Henriksen meget aktivt ind i kampen for bedre forhold for børnene og skrev blandt andet læserbreve og var i tv.

Dengang havde han en datter på tre år, der nu er startet i 0. klasse, og siden er der kommet en søn, der er to år og går i vuggestue.