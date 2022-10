Skal man gøre som de radikales Rebecca Marie Johansson og uddele gratis pizza i gågaden, eller skal man i stedet smide sine penge efter smarte digitale annoncer for at tiltrække flest stemmer?

Det kan være svært at måle, præcis hvilke tiltag der har den mest ønskede effekt på valgdagen.

Til gengæld er kandidaterne i store træk blevet enige om at satse på den samme strategi, og det har især én outsider til et mandat i Folketinget fra Randers fået øjnene op for.