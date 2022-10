Han har sat et markant indtryk på det randrusianske bybillede.

Men manden bag en lang række af de senere års største byggeprojekter i Randers risikerer nu op mod otte års fængsel for bedrageri og dokumentfalsk under opførelsen af et stort byggeprojekt.

Han indtog i dag vidneskranken, og det udviklede sig til mundhuggeri mellem sagens anklager fra Østjyllands Politi og den tiltalte, hvis humør svingede mellem munter og tydeligt irriteret.